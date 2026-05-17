Šef policije u Drnišu o potrazi za bjeguncem: "Zaprimili smo desetke različitih dojava, zadnja optužnica je iz 2023, za to nije odgovarao"

Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim da je u subotu navečer hicima iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio dostavljača pizze. Prema neslužbenim informacijama, u mladića je ispaljeno desetak metaka.

Kako se doznaje, dostavu je prvotno trebao obaviti njihov nadređeni, no dvojica mlađih dostavljača ponudila su se da odu umjesto njega. Jedan je dostavljač odnio hranu do kuće, dok je drugi nakon pucnjave pobjegao i pozvao policiju.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u nedjelju je u Policijskoj postaji Drniš komentirao tijek istrage i potragu za osumnjičenim.

“Nažalost, sinoć je na okrutan način ugašen život mladića. Reakcija policije bila je žurna, a u potragu su uključene sve raspoložive snage”, rekao je Milina.

Dodao je kako drniška policija surađuje sa splitskom policijom te da su u akciju uključeni i pripadnici drugih policijskih uprava.

“Još nismo pronašli počinitelja, ali koristimo apsolutno sve resurse koji su nam na raspolaganju i to ćemo činiti dok ga ne pronađemo”, poručio je.

Policija u potrazi koristi dronove, helikoptere, termovizijske kamere i drugu specijaliziranu opremu.

Milina je građane pozvao na dodatni oprez.

“Ako građani primijete osobu za kojom tragamo, neka joj ne prilaze, već neka se udalje i odmah obavijeste policiju na broj 192. Osoba je vjerojatno naoružana”, upozorio je.

Osvrnuo se i na informacije koje su se pojavile u javnosti, istaknuvši kako policija zasad nema potvrdu da je osumnjičeni imao popis osoba koje je navodno planirao ubiti niti da je sudjelovao u tučnjavi nekoliko dana prije zločina.

Zadnje policijsko postupanje 2023.

Govoreći o ranijim postupanjima policije, Milina je naveo kako Aleksić ima pet pravomoćnih presuda, među kojima su dvije uvjetne, dok su dvije povezane s kaznama zatvora do 15 godina. Posljednje policijsko postupanje bilo je 2023. godine, kada je policija operativnim radom pronašla i oduzela vatreno oružje, nakon čega je podignuta optužnica.

“Nikada nije odgovarao za kazneno djelo iz 2023. godine jer se još čeka suđenje”, rekao je Milina.

Potvrdio je i kako je policija tijekom dana zaprimila desetak različitih dojava o mogućem kretanju osumnjičenog, uključujući i dojavu da se nalazi u staračkom domu.

Više dojava o ubojici

“Na svaku dojavu smo reagirali i ništa ne prepuštamo slučaju. Moguće je da ćemo neka područja ponovno pregledavati”, kazao je.

Očevid je završen, a policija navodi kako postoje dokazi koji upućuju na to da se osumnjičeni udaljio s vatrenim oružjem. Međutim, zasad nema potvrde da je riječ o automatskom oružju.

Zbog sigurnosne situacije u Drnišu sutra neće raditi osnovne i srednje škole ni dječji vrtići. Iz policije ističu kako ta odluka nije donesena na njihovu preporuku, već odlukom nadležnih institucija.