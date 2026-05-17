Vučetić o ubojstvu u Drnišu: "Ako ovaj narod ovo ni sad ne shvati, pomoći nam nema"

Bivši saborski zastupnik Marko Vučetić, filozof, povjesničar i teolog s Filozofskog fakulteta u Zadru, komentirao je ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, poručivši kako je riječ o tragediji koja, prema njegovim riječima, ukazuje na dublje probleme u društvu i institucijama.

U objavi na društvenim mrežama Vučetić je naveo da je ubojstvo posljedica dugotrajnog urušavanja institucionalnog sustava. “Ako ovaj narod ne shvati ni nakon ubojstva 19-godišnjeg drniškog maturanta da su disfunkcionalne institucije jedna velika nadstrešnica čije urušavanje nas svakodnevno ubija, onda nam pomoći nema”, napisao je Vučetić.

U nastavku objave kritizirao je opće društveno stanje i, kako navodi, pasivnost javnosti. “Ubijaju nas, pljačkaju i omalovažavaju, a mi šutimo i pristajemo na igru arhitekata naše smrti”, poručio je.