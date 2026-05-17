Drama do posljednje kugle: Mertojak pao nakon velike borbe protiv moćnog Zaprešića

U finalu Kupa Hrvatske gledali smo odličan i neizvjestan meč do samog kraja. Mertojak je pružio odličan otpor favoriziranom domaćinu, samo jedan set dijelio je Mertojak do nerješenog rezultata, 4:4, no kapetan Muše na kraju nije uspio doći do poena. Zaprešić je tijesno pobjedio sa 5:3, igrački je to bilo 3:3, no dva poena su otišla na stranu domaćina radi 56 više srušenih čunjava.

Po četvrti put uzastopno Zaprešić osvaja duplu krunu. Uz osvojeno prvenstvo i kup, pobjeda u Ligi prvaka i polufinale Svjetskog kupa, sve to vrijedno je nominacije HOO za najbolji klub u neolimpijskim sportovima.

U vrijeme svoje dominacije (2017-2022) Mertojak je čak devet puta pobijeđivao Zaprešić, a prekretnica je nastala izgradnjom nove moderne kuglane u Zaprešiću, grad je prioritetno stao uz klub, našlo se načina financiranja što je omogućilo, da se uz vrhunske hrvatske reprezentativce, Bogdanovića, Vlakevskog, Maneva, Bolanče i Mancea, dovedu internacionalni top igrači Stoklas, Kujundžić, Ramić, Lepej. U svojoj novoj kuglani osvojili su Ligu prvaka i Svjetski kup, a jedini poraz u njoj doživjeli su upravo od Mertojaka, u utakmici Lige prvaka. Nakon tri godine nepobjedivosti u prvenstvu, Mertojak mu je na početku netom završenog prvenstva, u svojoj kuglani nanio prvi poraz, no više od toga se nije moglo.

U Mertojaku su svjesni svoje situacije, po četvrti put uzastopno okitili su se srebrnim odličjem, kao i gotovo svi splitski klubovi koji teže vrhunskim sportskim rezultatima vape za novim objektom-modernom kuglanom koja bi im mogla dati šansu za ravnopravno nadmetanje. Sa treniranjem dva sata tjedno po igraču, koliko sada imaju mogućnosti u kuglani u Poljudu, teško je biti na samom vrhu, da se o financijama i ne govori, nisu bili u mogućnosti zadržati svoje vrhunske igrače Marinovića, Grivičića, Kujundžića, Šarkezija, Delića... Ostvareni kontinuitet od skoro jednog desetljeća, biti na postoljima svih domaćih i međunarodnih natjecanja vrijedno je divljenja i uistinu predstavlja jedno sportsko čudo.

Ono najvrijednije je postignuta istinska povezanost za zajednicom, kvartom u kojem su osnovani, Vijećem GK te skupinom sportskih zanesenjaka sa Mertojaka, okupljenih u grupu navijača Antiteatrista, koji su unijeli novu jedinstvenu dimenziju navijanja za svoj klub, što čini pravi smisao sporta i sportskog natjecanja.

Što se tiče finalne utakmice, uvodno recimo da je Zaprešić imao prilike u polufinalu protiv protivnika iz 2. HKL-regije Istok, KK Zrinski-Pivovara (8:0) zaigrati bez većine igrača iz prvog sastava, dok to Mertojak u zahtjevnoj utakmici protiv Osijeka nije bio u mogućnosti. Fizička svježina a time i bitna komponenta igre-koncentracija u startu je bila, uz izrazitu kvalitetu koju imaju, na strani Zaprešića, što se vidjelo i na kraju gotovo svakog pojedinačnog susreta kad se lomio rezultat meča.

U prvom bloku Pofuk (605) protiv Kujundžića (645) nije imao šanse, Kujundžić je trenutno moguće najbolji svjetski kuglač, na meti legendarnog njemačkog Zerbsta, konačno svojom prevagom u razlici srušenih čunjeva znatno je utjecao na konačni ishod meča. Dimitrovski (627) protiv Maneva (671) nije bio na nivou igre u polufinalu, prevelika razlika i u ovom meču odrazila se na krajnji rezultat. Kovač (588) je odlično počeo, dobio dva seta Manceu (600), treći naglo popustio, no zadnji set odigrava nerješeno i to je poen sa 2.5 naprema 1.5 u setovima za Mertojak.

U drugom bloku, igra Mertojaka digla se za dimenziju više, Matić (631) dobiva Zekića (619), Totić odigrava maestralno sa 684 pobjeđuje Bolanču (649), kapetan Muše je za petama slovenskom reprezentativcu Lepeju, no u zadnjih desetak kugli posustaje, gubi sa 638 protiv Lepejevih 645.

Najavili smo Mertojaka na visokom nivou, to smo i dobili, nažalost za malo nedovoljno da se pehar Kupa po četvrti put vrati u Split. Čestitke Zaprešiću na pobjedi, bili su i izvrsni domaćini.

U natjecanju žena Zagreb je osvojio Kup pobjedom nad prvakinjama Hrvatske, ekipom Mlaka iz Rijeke sa 6:2.