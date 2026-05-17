Ravnatelj škole u koju je išao ubijeni Luka (19): "Imao je planove Split, Zagreb... ljutnja, tuga, sve je pomiješano"

Šokirani susjedi svjedoče, čuo se pucanj, ali nitko nije mogao zamisliti što se dogodilo. Gospođa Snježana bila je u kući i s prozora vidjela kako netko trči, pa je sa suprugom - odmah izašla van.

"Stajao je auto od pizzerije, otvorena vrata i nigdje nikoga, u tom momentu dotični ubojica je protrčao kraj nas i moj muž ga je pitao: Kiki, stani, ne znajući što se događa, međutim on je otišao ka Drnišu dolje... A onda, kako je nastala tišina, čula sam kako netko diše, onda sam rekla suprugu: Molim te požuri, potrči, netko diše gore na terasi, nekog je upucao", kazala je Snježana Aleksić iz Drniša.

Pozvali su hitnu i policiju, mladiću koji je samo htio dostaviti hranu - nije bilo spasa. S njim je bio i kolega, koji je uspio pobjeći i pozvati policiju. Potraga za osumnjičenim traje od noćas... DORH je zatražio i pretragu njegovog doma, drniška policija blokirala je šire područje grada, pretražuje se sve, a teren je i nepregledan.

"Pripala sam se, mislim se Bože šta je policija... sad ovdje ovolika, kad mene moja ćerka zove: Nemoj se ništa strašit, to se i to desilo, ajme dite moje... iz čista mira izgubit život, ni kriv ni dužan...", izjavila je Milka iz Drniša.

"Šta da kažem, sud je zakazao, vidio sam ga 15 minuta prije - da, da... Dostavio mi je pizzu i popričali smo malo i to je to", rekao je stanovnik Drniša.

Stanovnici u šoku zbog nezapamćene tragedije... i ugašenog mladog života.

"Drniš je zavijen u crno, što reći... Velika tragedija, ja imam 51 godinu, nisam čuo da se ovako nešto slično desilo... Dite", kazao je stanovnik Drniša.

"To je žalosno, žalosno je za mladost... Mi stariji nešto smo prošli, počeo je raditi, dostavlja pizzu i on ga ubije, što je to dite krivo, što će roditelj reći...", izjavio je stanovnik Drniša.

Objekt u kojem je radio je zatvoren, a od poginulog maturanta opraštaju se prijatelji, škola, klub...

"I tuga i jad i nemoć i ljutnja, sve je pomiješano. Imao je planove, bio je odličan učenik, planirao je Zagreb, Split, fakultet... Situacija je teška, osjeća se jedna velika tuga u zraku... Imao je planove, bio je odličan učenik", rekao je ravnatelj SŠ Marulić Hrvoje Pekas za Novu TV.