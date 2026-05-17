Policija spriječila tučnjavu navijača, pogledajte što su sve imali sa sobom

Brzom intervencijom policije danas je u Puli spriječen mogući veći sukob navijača uoči utakmice 35. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke. Policajci su na dvije lokacije u gradu zatekli veće skupine navijača te im oduzeli predmete pogodne za napad.

Policija je objavila i snimku predmeta koje su našli kod huligana. Na snimci su rukavice, fantomke, gumeni štitnici za zube, ali i jedno hladno oružje.

Utakmica na gradskom stadionu Aldo Drosina, koja je započela u 18:45, proglašena je događajem visokog rizika, zbog čega je policija poduzela niz mjera i radnji kako bi osigurala javni red i mir. U sklopu preventivnog djelovanja, policijski službenici bili su raspoređeni na više lokacija na području grada, stoji u priopćenju policije.

Policajci su oko 14 sati u Marulićevoj ulici zatekli 41 navijača gostujuće momčadi. Ubrzo nakon toga, oko 14:25, u Mornaričkom parku zatečeno je i 15 poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi.

Pornađena je i mačeta-sjekirica, a više stranica koje prate huligansko djelovanje objavilo je da pripada poljskim huliganima koji su trebali pomoći domaćim Demonima u obračunu s Armadom.

Riječ je o pripadnicima navijačke skupine kluba Sandecja Nowy Sącz koji se natječe u poljskoj drugoj ligi.

Sve zatečene osobe nalaze se pod nadzorom policije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, objavila je policija.

17.05.2026, 15 Sandecja Nowy Sącz🇵🇱 with Demoni Pula🇭🇷, Police arrest them and found this before match against Rijeka🇭🇷

