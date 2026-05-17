Organizira se tihi prosvjed zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke: “Sustav je znao i šutio”

Ispred Županijskog suda u Zadru u utorak, 19. svibnja, u 12 sati održat će se tihi građanski prosvjed potaknut tragedijom u kojoj je život izgubio 19-godišnji Luka.

Organizator prosvjeda Daniel Radeta poručuje kako iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka niti politička agenda, već građanska potreba za upozoravanjem na stanje u pravosuđu i institucijama.

“Dolazim kao običan građanin kojem je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život”, navodi organizator.

Povod prosvjedu je smrt 19-godišnjaka koji je, kako se ističe u pozivu, “otišao raditi svoj posao i više se nije vratio kući”. Organizator pritom podsjeća kako je osumnjičeni muškarac već ranije bio poznat institucijama.

“Čovjek kod kojeg je još 2023. pronađeno ilegalno oružje, protiv kojeg je potvrđena optužnica i koji je već bio osuđen za brutalno ubojstvo, godinama je bio na slobodi bez početka suđenja”, stoji u objavi.

Dodaje se kako su institucije raspolagale informacijama, ali da sustav nije reagirao na vrijeme.

“Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen”, poručuje organizator.

Sudionici prosvjeda planiraju 19 minuta stajati u tišini, simbolično za 19 godina života prerano ugašenog mladića.

“Ovo nije politički skup. Ovo je građanski poziv protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas trebale štititi”, navodi se u pozivu građanima.

Na kraju organizator poziva sve koji osjećaju tugu, bijes i nemoć zbog stanja u državi da se pridruže mirnom i dostojanstvenom okupljanju.