Plano dobiva novu prometnicu, evo što će se promijeniti

Grad Trogir raspisao je natječaj za izgradnju prometnice OS12 u naselju Plano, nove lokalne ceste koja će spojiti dvije postojeće prometnice i otvoriti prometnu vezu u dijelu naselja predviđenom za stambeno-poslovnu izgradnju. Procijenjena vrijednost radova iznosi 380.000 eura bez PDV-a, a natječaj je objavljen u subotu, 17. svibnja.

Planirana cesta duga je 180 metara i pružat će se u smjeru jugozapad-sjeveroistok, od županijske ceste Ž6091 do prometnice OS3 koja još nije izgrađena. Uz kolnik širine šest metara i obostrane pješačke pločnike, u sklopu radova postavit će se vodovod, sustav odvodnje, sedam stupova javne rasvjete te elektronička komunikacijska infrastruktura.

Odvodnja je jedna od složenijih stavki projekta. Fekalna kanalizacija izvodit će se tlačnim cjevovodom koji se priključuje na postojeći kolektor u prometnici OS1, a oborinska voda prethodno će proći predtretman i biti upuštena u podzemni retencijski sustav. Na pješačkim prijelazima predviđene su rampe za osobe smanjene pokretljivosti.

Izvođač kojeg Trogir odabere imat će četiri mjeseca za završetak radova od trenutka uvođenja u posao. Ponude se mogu predavati do 8. lipnja putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, piše Portal Grada Kaštela.