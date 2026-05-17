Hrvatski političar pijan skrivio nesreću pa zamrznuo mandat: "Napravio sam pogrešku"

Nemanja Savanović, vijećnik Hrvatskih suverenista u Gradskom vijeću Vukovara, izvijestio je u nedjelju kako svoj vijećnički mandat stavlja u mirovanje nakon prometne nesreće koja se dogodila u subotu.

Savanović je u priopćenju priznao da je u trenutku nesreće imao nedopuštenu količinu alkohola u organizmu te istaknuo kako ne traži opravdanja za ono što se dogodilo.

„Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim“, poručio je.

Dodao je kako je svjestan da je svojim postupkom izazvao zabrinutost, nelagodu i razočaranje javnosti, posebno zato što kao gradski vijećnik ima odgovornost biti primjer odgovornog ponašanja u zajednici.

„Zahvalan sam što u nesreći nitko nije stradao i svjestan sam da je ishod mogao biti puno teži. Svoj mandat u Gradskom vijeću stavljam u mirovanje kako svojim postupcima ne bih nanosio daljnju štetu političkoj opciji kojoj pripadam“, naveo je Savanović.

Prometna nesreća dogodila se u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru. Prema zasad dostupnim informacijama, Savanović je iz još neutvrđenih razloga izgubio nadzor nad vozilom te udario u ogradu obiteljske kuće. U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.