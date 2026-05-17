Gdje je nestao osumnjičeni ubojica? "Sa sobom je ponio ruksak, a navodno je dijabetičar"

Područje Drniša je pod opsadom policije, dugih cijevi i specijalaca koji zbog ubojstva tinejdžera tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem.

Objavili su i njegovu fotografiju i upozorili građane da je naoružan i opasan te da mu se ne približavaju nego nazovu 192.

Sumnjaju da je sinoć oko 23 sata pucao na 19-godišnjeg dostavljača pizze na terasi svoje kuće u Drnišu. Mladić je preminuo, a ubojica pobjegao pa policija od sinoć intenzivno traga za njim uz pomoć dronova i helikoptera, a na izlazima iz grada se i pregledavaju automobili.

