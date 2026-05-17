Javila se predstavnica srpskog žirija koji Hrvatskoj nije dao ni bod: "Nismo pozvani da se bavimo jeftinom politikom"

Pjevačica i skladateljica Aleksandra Kovač, ovogodišnja predsjednica stručnog žirija Srbije na Eurosongu, reagirala je nakon brojnih komentara zbog toga što srpski žiri nije dodijelio bodove Hrvatskoj.

Kovač je na Instagramu objavila da su članovi žirija glasali prema glazbenim, a ne političkim kriterijima.

'Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsjednica srpskog žirija na izboru za Pjesmu Eurovizije 2026.', poručila je Kovač na početku objave.

Dodala je da je inzistirala na tome da se ocjenjivanje temelji isključivo na stručnom dojmu o pjesmama i izvođačima.

'Inzistirala sam da moje kolege i ja glasamo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom', napisala je.

Kovač je pritom naglasila da nije bilo dogovaranja među članovima žirija. Prema njezinim riječima, svatko je glasao samostalno, na temelju vlastite procjene, a članovi žirija nisu znali kako su glasali ostali kako ne bi utjecali jedni na druge.

U objavi se osvrnula i na nastup srpskih predstavnika, benda Lavina, kojem je pružila podršku zajedno s ostalim članovima žirija.

'Zdušno smo navijali za naše dečke, koji su imali vrhunski nastup i pokazali svijetu kako Lavina prži!', poručila je.

Na kraju je zahvalila i Radio-televiziji Srbije na organizaciji i podršci pruženoj predstavnicima Srbije.

