Starijoj ženi pozlilo na Šolti. Svjedok: "Micali smo stolove i stolice da helikopter može sletjeti"

U nedjelju u poslijepodnevnim satima starijoj ženskoj osobi pozlilo je u Maslinici na otoku Šolti, zbog čega je intervenirala hitna medicinska služba.

Helikopter hitne pomoći sletio je na plažu, a svjedok koji se zatekao na mjestu događaja ispričao nam je kako su se s plaže morali ukloniti stolovi, stolice i ostale stvari iz beach bara kako bi helikopter mogao sigurno sletjeti.

Prema riječima svjedoka, uvjeti za slijetanje nisu bili nimalo jednostavni, no pilot je uspješno i brzo prizemljio helikopter, zbog čega su okupljeni pohvalili njegovu reakciju i vještinu.

Kako doznajemo, žena je prevezena u splitsku bolnicu na daljnju liječničku obradu.