VIDEO Velika akcija spašavanja kod Primoštena: Muškarac završio u moru zbog velikih valova

Prava drama odvijala se jučer poslijepodne u akvatoriju kod Primoštena, gdje je policija spašavala njemačkog državljanina koji je završio u moru nakon prevrtanja kajaka.

Kako je priopćila policija, pomoć je zatražena oko 15:50 sati nakon dojave da se osoba nalazi u moru te se zbog velikih valova i loših vremenskih uvjeta ne može vratiti u kajak.

Policija pronašla prevrnuti kajak

Odmah nakon dojave prema lokaciji je isplovilo službeno plovilo Postaje pomorske policije Šibenik. Policijski službenici su oko 17:20 sati u moru kod Primoštena uočili prevrnuti kajak bez osobe, a deset minuta kasnije, oko dva kilometra od obale, pronašli su vidno iscrpljenog muškarca.

Riječ je o 67-godišnjem njemačkom državljaninu kojeg su policajci sigurno izvukli iz mora i ukrcali na policijsko plovilo.

Prema informacijama policije, muškarac nije ozlijeđen.

Upozorenje na početku turističke sezone

Iz policije ističu kako je cijeli događaj završio bez težih posljedica zahvaljujući brzoj reakciji i spremnosti posade policijskog plovila.

Ujedno upozoravaju građane i turiste da budu posebno oprezni pri odlasku na more i sudjelovanju u aktivnostima poput vožnje kajaka, osobito u uvjetima jakog vjetra i visokih valova.