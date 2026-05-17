Onkolozi otkrili što jedu za doručak kako bi smanjili rizik od raka

Onkolozi sve češće upozoravaju da prevencija raka ne ovisi samo o izbjegavanju cigareta i alkohola, nego i o svakodnevnim prehrambenim navikama. Prema mišljenju više stručnjaka, upravo bi doručak mogao imati važnu ulogu u dugoročnom očuvanju zdravlja.

Onkologinja dr. Krushangi Patel za Parade istaknula je kako prehrana utječe na upale u organizmu, razinu šećera u krvi i sposobnost obnove stanica, što sve može igrati važnu ulogu u prevenciji bolesti.

Jaja i lisnato povrće među najboljim kombinacijama

Tri onkologa složila su se da je jedan od najboljih doručaka za smanjenje rizika od raka kombinacija jaja i lisnatog zelenog povrća poput špinata ili kelja.

Dr. Patel objašnjava kako jaja sadrže proteine i antioksidanse poput luteina i zeaksantina, koji pomažu smanjiti oksidativni stres i štite stanice od oštećenja.

Važan je i način pripreme. Onkologinja dr. Sindhu Nair upozorava da su kuhana jaja ili lagano pripremljena kajgana bolji izbor od prženih jaja, a preporučuje i izbjegavanje kombiniranja jaja s prerađenim mesom poput kobasica i slanine.

Lisnato povrće “temelj prehrane”

Onkolog dr. Andre Goy posebno ističe važnost lisnatog zelenog povrća, koje naziva “temeljem prehrane za prevenciju raka”. Prema njegovim riječima, kelj, špinat i kupus sadrže spojeve koji mogu pomoći u zaštiti DNK i smanjenju rizika od određenih vrsta raka, osobito raka debelog crijeva.

Stručnjaci preporučuju i druge zdrave opcije za doručak poput zobene kaše s bobičastim voćem, grčkog jogurta sa sjemenkama ili povrća s tofuom, uz naglasak na proteine, vlakna i što manje prerađene namirnice.