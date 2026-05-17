Žena (38) s rakom crijeva otkrila simptom koji je dugo ignorirala

Majci dvoje djece iz Velike Britanije u 39. godini dijagnosticiran je rak crijeva, a danas upozorava druge da ne ignoriraju simptome koje često smatramo bezazlenima. Dijagnozu je dobila prošle godine, nakon čega je prošla četiri ciklusa kemoterapije.

Kako piše Express, Laura je na društvenim mrežama podijelila da joj je najveće žaljenje to što nije ranije poslušala svoje tijelo.

"Mislila sam da je normalno biti umorna"

“Stalno sam bila iscrpljena i mislila sam da je to normalno jer imam malu djecu i puno obaveza”, ispričala je.

Dodaje da je upravo umor bio jedini simptom koji je osjećala prije dijagnoze.

“Tijelo mi je pokušavalo reći da nešto nije u redu, ali sam to ignorirala. Danas žalim što nisam ranije otišla liječniku”, rekla je.

Laura upozorava da kronični umor ne treba uvijek pripisivati stresu i svakodnevnim obavezama, osobito ako osoba spava dovoljno, ali se i dalje budi iscrpljena.

Liječnici upozoravaju na simptome raka crijeva

Rak crijeva može uzrokovati različite simptome, a među najčešćima su promjene u pražnjenju crijeva, krv u stolici, bolovi u trbuhu, nadutost, neobjašnjiv gubitak težine i osjećaj stalnog umora.

Prema britanskom NHS-u, izrazita iscrpljenost može biti povezana s anemijom koju ponekad uzrokuje upravo rak crijeva.

Laura je posebno upozorila ljude da ozbiljno shvate dijagnozu anemije i naprave FIT test, odnosno test stolice kojim se otkriva skrivena krv – jedan od mogućih znakova raka crijeva.

Liječnici savjetuju da se pregled obavi ako simptomi traju tri tjedna ili duže, a u slučaju obilnog krvarenja ili crne stolice potrebno je odmah potražiti hitnu pomoć.