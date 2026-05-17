VIDEO Mještani Drniša o ubojici: "Bilo je pitanje vremena hoće li ponoviti zločin"

Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, kojeg povezuje s ubojstvom mladića u Drnišu. U potragu su uključeni specijalci, dronovi, helikopteri i velik broj policijskih službenika, a građanima je ponovno upućeno upozorenje da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi.

O dramatičnom slučaju za HRT su govorili i mještani Drniša, koji tvrde da su godinama živjeli u strahu i da ih vijest o zločinu nije iznenadila.

"Bilo je pitanje vremena"

Prema riječima mještana, među ljudima u Drnišu dugo je postojao strah da bi Aleksić mogao ponovno počiniti težak zločin.

“Što se njega tiče, bilo je pitanje vremena hoće li ponoviti nekakav stravičan zločin”, ispričali su mještani za HRT.



Jedan od susjeda rekao je kako Aleksića poznaje iz viđenja, ali da nikada nije bio u kontaktu s njim.

“Ja njega poznajem i sve to. Susjed, ali nisam nikad kontaktirao s njim”, rekao je.

Komentirajući činjenicu da je Aleksić od ranije poznat policiji, dodao je kako smatra da su institucije trebale reagirati.

“To je stvar službi da to rješavaju. Društvo očigledno ide krivom smjeru”, rekao je.

"Jedna krasna obitelj"

Mještani su potreseni i zbog smrti mladića kojeg opisuju kao dijete iz dobre i poštene obitelji.

“Znam roditelje ovog nesretnog dečka. Jedna krasna obitelj”, rekao je jedan od stanovnika Drniša.

Policija je ranije objavila fotografiju Kristijana Aleksića te upozorila građane da ga, ako ga primijete, ne pokušavaju zaustaviti niti mu prilaziti, nego da se odmah sklone i nazovu broj 192.