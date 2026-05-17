Ove tri države nisu dobile nijedan bod publike na Eurosongu

Tri države ostale su bez ijednog boda publike u finalu Eurosonga 2026. Riječ je o Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Belgiji, koje tijekom televotinga nisu uspjele osvojiti nijedan glas gledatelja.

Britanci nastavili loš niz na Eurosongu

Veliku Britaniju ove je godine predstavljao Sam Battle, poznatiji pod umjetničkim imenom Look Mum No Computer, s pjesmom “Eins, Zwei, Drei”. Unatoč upečatljivom nastupu, britanski predstavnik nije osvojio nijedan bod publike.

Britanija posljednjih godina uglavnom bilježi loše rezultate na Eurosongu, a kao rijetka iznimka često se spominje Sam Ryder, koji je 2022. godine s pjesmom “Space Man” završio pri samom vrhu poretka.

Bez televote bodova ostala je i Njemačka, koju je predstavljala Sarah Engels s pjesmom “Fire”, kao i Belgija čija je predstavnica Essyla nastupila s pjesmom “Dancing on the Ice”.

Pobjedu odnijela Bugarska

Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga postala je bugarska predstavnica Dara s pjesmom “Bangaranga”, dok je drugo mjesto osvojio Izrael.

Ovogodišnje natjecanje obilježile su i političke kontroverze te povlačenja pojedinih država. Španjolska, Nizozemska, Irska, Slovenija i Island povukli su se iz natjecanja zbog protivljenja sudjelovanju Izraela.