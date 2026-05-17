Tko je bio u hrvatskom žiriju na Eurosongu?

Nakon završetka Eurosonga 2026. otkriveno je tko je sjedio u hrvatskom stručnom žiriju koji je Srbiji dodijelio maksimalnih 12 bodova, dok je Danska dobila 10 bodova.

Odluke o bodovima u ime Hrvatske donosilo je sedam članova stručnog žirija: pjevačica i glumica Vlatka Kladarić, pjevač i plesač Devin Juraj, kantautorica Lu Jakelić, novinarka i urednica Martina Validžić, koreograf i redatelj Igor Barberić, glazbenica Doris Karamatić te producent Duško Mandić.

Posebnu pažnju izazvalo je ime Devina Juraja, mladog izvođača koji se ove godine natjecao na Dori i bio među favoritima publike.

U žiriju su se tako našli glazbenici, producenti, izvođači i televizijski profesionalci s iskustvom u glazbenoj i scenskoj industriji, a upravo su oni odlučivali o hrvatskim bodovima na ovogodišnjem Eurosongu.