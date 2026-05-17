Ubojica iz Drniša je 1994. ubio 22-godišnju curu nožem, detalji suđenja su jezivi: "Super, taman na ručak"

Noćašnje ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu ponovno je u fokus javnosti vratilo Kristijana Aleksića, muškarca koji je još krajem devedesetih osuđen za brutalno ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević u Prgometu.

Aleksić je 2002. godine nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva mlade bolničke pralje, koje se dogodilo još 1994. godine. Sudsko vijeće tada je zaključilo kako je Aleksić mjesecima planirao zločin te posebno pripremao nož kojim je ubio svoju susjedu.

Prema presudi, Marijanu Sučević napao je 27. svibnja 1994. godine dok se navečer vraćala s autobusne postaje prema kući svoje bake u Prgometu. Prišao joj je s leđa i više puta izbo nožem, zadavši joj ukupno 17 rana po tijelu i rukama, nakon čega ju je udarao metalnom šipkom po glavi. Tijelo djevojke pronađeno je sljedećeg jutra.

Hvalio se ubojstvom

Slučaj godinama nije bio riješen, a policija je Aleksića uhitila tek nakon što se, prema iskazima svjedoka, počeo hvaliti zločinom pred poznanicima i u teretani u Drnišu. Više osoba tada je istražiteljima potvrdilo kako im je govorio da je ubio djevojku.

Tijekom istrage Aleksić je detaljno priznao zločin i opisivao način na koji ga je počinio, no kasnije je na suđenju povukao priznanje i odbio odgovarati na pitanja.

Vještačenjima je utvrđeno da je bio smanjeno ubrojiv te da ima psihičkih tegoba zbog kojih mu je određeno i obvezno psihijatrijsko liječenje. U vrijeme zločina imao je 18 godina.

“Super, taman na ručak”

Mediji su tada posebno izvještavali o njegovom ponašanju tijekom izricanja presude. Opisivan je kao osoba koja nije pokazivala svijest o težini zločina ni ozbiljnosti situacije.

Prema tadašnjim izvještajima, tijekom izricanja presude nekoliko je puta podrignuo, pogledavao majku u publici te u jednom trenutku pitao pravosudnog policajca koliko je sati. Kada mu je rečeno da je gotovo podne, navodno je rekao:

"Super, taman na ručak."

Aleksićevo ime sada se ponovno spominje nakon što je policija potvrdila da traga za 50-godišnjakom osumnjičenim za noćašnje ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu.