Policija pronašla vozača koji je ubio 22-godišnju curu na pješačkom

Vozač kojeg policija dovodi u vezu sa sinoćnjom prometnom nesrećom u Zagrebu, u kojoj je smrtno stradala 22-godišnja djevojka, jutros se nalazi pod nadzorom policije, potvrđeno je iz PU zagrebačke.

Kako navode iz policije, kriminalističko istraživanje još uvijek traje te se utvrđuju sve okolnosti tragedije.

Podsjetimo, nesreća se dogodila sinoć oko 23:20 sati na križanju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice na zagrebačkoj Peščenici. Vozač je automobilom naletio na 22-godišnju pješakinju, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, nakon čega je pobjegao.

Policija je ranije pozvala svjedoke da se jave kako bi pomogli u rasvjetljavanju nesreće. Prema dosad poznatim informacijama, djevojka je stradala na pješačkom prijelazu ili neposredno uz zebru.