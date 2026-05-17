Splitska gimnazija dobila novu ravanteljicu. Evo tko je ona

Na službenoj Facebook stranici II. gimnazija Split objavljeno je ime nove ravnateljice škole. Dugogodišnja ravnateljica Ivanka Kovačević odlazi u mirovinu, a na njezino mjesto dolazi profesorica hrvatskog jezika Ema Bodrožić-Selak.

Kako su naveli iz škole, Školski odbor II. gimnazije Split donio je odluku o imenovanju nove ravnateljice te joj poželio uspjeh u budućem radu.

“Novoizabranoj ravnateljici želimo puno uspjeha, mudrosti i snage u vođenju škole te hrabrosti u duhu mota naše gimnazije – ‘Hrabrost je biti drugačiji’. Čestitke!”, poručili su iz škole.