Kadlečik slavio na Grobniku, hrvatski vozač ostao nadomak postolja

Prvi dan automobilističkog spektakla Grand Prix of Croatia na Automotodromu Grobnik donio je niz uzbudljivih utrka, a središnji događaj bila je prva utrka nove sezone TCR Eastern Europe prvenstva u kojoj je pobjedu odnio Čeh Martin Kadlečik za upravljačem Audija RS3.

Prošlogodišnji viceprvak do pobjede je stigao nakon odličnog proboja kroz poredak jer je utrku započeo sa šestog mjesta. Već nakon prvog zavoja probio se među vodeće, a do kraja utrke kontrolirao tempo na stazi koja se postupno sušila nakon kiše.

“Grobnik je fenomenalna staza, jedna od onih stare škole. Ne ostavlja puno prostora za pogreške, ali upravo je u tome njezina čar”, rekao je Kadlečik nakon utrke.

Najuspješniji hrvatski predstavnik bio je Žarko Knego koji je zauzeo četvrto mjesto i ostao tik do pobjedničkog postolja. Nakon odličnog starta probio se na treće mjesto, no kasnije ga je prestigao Petar Čižek.

“Nisam bio zadovoljan kvalifikacijama, ali start je bio jako dobar. Čižek je bio brz i nije ostavio puno prostora za uzvrat”, izjavio je Knego nakon utrke.

Pole position u jutarnjim kvalifikacijama osvojio je aktualni prvak Adam Kout, no njegova utrka završila je već u trećem krugu zbog problema s poluosovinom na Hyundai Elantri.

Uz TCR Eastern Europe, bogat program na Grobniku uključivao je i utrke Otvorenog prvenstva Hrvatske, Suzuki Swift Cup, Bohemia Clio Cup te Formulu 3. Među hrvatskim vozačima istaknuli su se Nikša Blažević, Leon Zelenko i Robert Bradarić, koji se nakon čak 14 godina pauze vratio utrkivanju i odmah stigao do pobjede.