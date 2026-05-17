Po kiši vozili od Matulja do Splita i prikupili 26.000 eura za onkologiju

U splitskom klubu Porat sinoć je završeno šesto izdanje humanitarne motoakcije Ride For Life, događaja koji je još jednom pokazao veliko srce hrvatskih motociklista. Unatoč snažnoj kiši i lošem vremenu koje je pratilo gotovo cijelu rutu, stotinjak motorista nije odustalo od svoje misije – vožnje za život i pomoći onima kojima je najpotrebnije.

Karavana je krenula iz Matulja te je magistralom D8 prošla kroz Senj, Zadar i Vodice sve do Splita. Kiša ih je pratila gotovo cijelim putem, ali ni teški uvjeti nisu zaustavili sudionike koji su i ove godine vozili pod motom: “Kiša nas pere, vjetar nas suši”.

Humanitarna akcija za Odjel onkologije KBC-a Firule

Ovogodišnji Ride For Life održan je u sklopu PROJEKTA 120 i “Bradate vožnje Extreme”, humanitarne misije poznatog motoavanturista Željana Rakela. Sva sredstva prikupljena kroz kotizacije i humanitarnu aukciju namijenjena su Županijskoj ligi protiv raka za kupnju magneta za Odjel onkologije KBC-a Firule.

Na kraju večeri objavljeno je kako je kroz Ride For Life 6 prikupljeno čak 26.000 eura.

Organizator događaja Željan Rakela nije skrivao emocije nakon završetka akcije.

„Zbog vremenskih uvjeta odaziv je bio gotovo tri puta manji od očekivanog, ali ljudi koji su došli pokazali su ogromno srce. Ovo je dokaz da humanost nema prepreka“, poručio je Rakela.

Posebnu zahvalnost uputio je Općini Matulji na organizaciji, članovima BMW MK Dalmacije iz riječkog područja, policijskoj pratnji koja je osiguravala karavanu cijelim putem, moto klubu OKIT Vodice na gostoprimstvu i ručku, kao i svim redarima na motorima te sudionicima koji su disciplinirano odvozili jednu od najzahtjevnijih vožnji dosad.

Najemotivniji trenuci večeri dogodili su se na aukciji

Večernji program u klubu Porat obilježili su nastupi Bravo Banda, Zorice Kondže i drugih izvođača, no najemotivniji trenuci večeri dogodili su se tijekom humanitarne aukcije.

Najlicitiraniji predmet bio je personalizirani ručno rađeni nož majstora Ilije Gele, inspiriran motociklom BMW K 1600 B “Bumblebee”, kojim Rakela trenutno vozi PROJEKT 120.

Gelo je nož prvotno poklonio Rakeli kao znak podrške njegovoj misiji, no Rakela ga je odlučio staviti na aukciju te ga na kraju sam otkupio za 2.000 eura.

Posebne emocije izazvala je i aukcija motocikla Aprilia Pegaso 650 koji je donirao Tihomir Džaja nakon tragične smrti svog 18-godišnjeg sina Marka Džaje, koji je nedavno poginuo u prometnoj nesreći na Dubcima. Odrekavši se svoje motociklističke karijere, Tihomir je motor darovao za humanitarnu akciju.

Motocikl je za 1.800 eura licitirao Rakelin prijatelj Nikola Hrabar, motociklist iz Miamija podrijetlom iz Trogira, koji je samo nekoliko sati prije događaja sletio iz SAD-a kako bi podržao ovu humanitarnu akciju.

Zahvalnice donatorima

Osim aukcije, na pozornici su uručene i posebne zahvalnice brojnim donatorima, većinom Rakelinim prijateljima, koji su podržali Ride For Life donacijama od 1.000 eura i više.

Među njima su bili Boško Kovačić, Daniel Barać, Ante Jukić, Marko Bubaš, malonogometni turnir Čombe, Caffe bar Antik, Mate Kotarac, MK Reborn, Hrvoje Beljan, Frane Brate i Mesnica Barač.

Ride For Life tako je još jednom pokazao da motociklizam nije samo ljubav prema vožnji, već i zajedništvo, humanost i spremnost da se pomogne onda kada je najpotrebnije. U večeri ispunjenoj emocijama, kiša koja je cijeli dan pratila motocikliste postala je tek nevažna kulisa jedne velike priče o ljudskosti.