Ubio djevojku na pješačkom i pobjegao, traži ga policija

U Zagrebu traje potraga za nepoznatim vozačem koji je oko 23:20 na Peščenici naletio na 22-godišnju djevojku i pobjegao.

Mlada pješakinja na mjestu je poginula, potvrdila je zagrebačka policija. Prometna nesreća dogodila se na križanju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice.

Iz policije navode kako je nakon naleta zasad nepoznatim vozilom na djevojku vozač napustio mjesto događaja.

Kako bi se što prije pronašlo počinitelja i kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće, iz policije apeliraju na sve očevice nesreće da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192.

Vozač je navodno na zebri ili neposredno uz zebru naletio na pješakinju. U tijeku je policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije.