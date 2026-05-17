Liječnici otkrivaju koji je položaj spavanja najbolji za kvalitetan odmor

Način na koji spavate može biti jednako važan kao i broj sati koje provedete u krevetu. Stručnjaci upozoravaju da položaj tijela tijekom sna može utjecati na kvalitetu odmora, disanje, zdravlje kralježnice pa čak i na jutarnje bolove.

Iako mnogi pažnju posvećuju večernjoj rutini i duljini sna, liječnici ističu da bi upravo položaj spavanja mogao igrati ključnu ulogu u tome koliko ćete se osjećati odmorno nakon buđenja. Prema pisanju EatingWella, spavanje na boku pokazalo se kao najbolji izbor za većinu ljudi jer pomaže održavanju pravilnog položaja kralježnice i olakšava disanje.

S druge strane, spavanje na leđima može pogoršati hrkanje i simptome apneje u snu, dok se spavanje na trbuhu smatra najopterećujućim položajem za tijelo.

Postoji li idealan položaj za spavanje?

Stručnjaci naglašavaju da univerzalno savršen položaj ne postoji jer mnogo ovisi o individualnoj udobnosti i zdravstvenom stanju.

"Najbolji položaj za spavanje je onaj u kojem vam je najudobnije i u kojem najbolje spavate", rekao je stručnjak za spavanje dr. Michael Gradisar. Dodao je kako je bolje kvalitetno se naspavati na leđima nego loše spavati u položaju koji vam ne odgovara.

Ipak, liječnici upozoravaju da loš položaj tijekom sna može uzrokovati niz problema. Specijalistica za spavanje dr. Emma Lin ističe da isprekidan i nekvalitetan san povećava razinu hormona stresa te može pogoršati respiratorne probleme poput astme i apneje.

Zašto je spavanje na boku najbolji izbor?

Spavanje na boku najčešći je položaj među odraslima, a istraživanja pokazuju da može značajno poboljšati kvalitetu sna. Taj položaj prirodno održava dišne putove otvorenima, što smanjuje hrkanje i probleme s disanjem tijekom noći.

Jedno istraživanje pokazalo je da osobe koje spavaju na boku imaju manje poremećaja sna i rjeđe se bude tijekom noći. Posebno se istaknulo spavanje na desnom boku, koje je povezano s duljim trajanjem dubokog sna.

Nedostatak ovog položaja može biti pritisak na kukove i ramena. Stručnjaci zato preporučuju stavljanje jastuka između koljena kako bi kralježnica ostala u prirodnom položaju i smanjilo se opterećenje donjeg dijela leđa.

Zašto spavanje na leđima može biti problem?

Iako spavanje na leđima omogućuje ravnomjernu raspodjelu težine tijela, liječnici upozoravaju da taj položaj često pogoršava hrkanje i simptome apneje u snu.

"Znanstveni dokazi pokazuju da je spavanje na leđima najproblematičnije kada je riječ o disanju tijekom sna", upozorava Gradisar.

Osim problema s disanjem, taj položaj može dodatno opteretiti donji dio leđa, posebno ako madrac nije dovoljno prilagođen tijelu. Stručnjaci savjetuju da osobe koje spavaju na leđima stave mali jastuk ispod koljena kako bi očuvale prirodnu zakrivljenost kralježnice.

Spavanje na trbuhu najviše opterećuje tijelo

Spavanje na trbuhu smatra se najmanje poželjnim položajem. Iako nekima može privremeno smanjiti hrkanje, dugoročno stvara veliko opterećenje za vrat i kralježnicu.

Budući da glava tijekom sna mora biti okrenuta u stranu, vrat ostaje satima u neprirodnom položaju, što može uzrokovati ukočenost, bolove u vratu i nelagodu u donjem dijelu leđa.