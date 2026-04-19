Cesta Mravince - TTTS postaje stvarnost, impresivno izgleda iz zraka. Znate li kuda će premostiti rijeku Žrnovnicu?

Izgradnja brze ceste na dionici Mravinci – TTTS, ključnog dijela buduće istočne obilaznice Splita, posljednjih mjeseci vidljivo napreduje, a najnovije fotografije snimljene s Peruna jasno pokazuju razmjere zahvata koji će uvelike promijeniti prometnu sliku ovog dijela Dalmacije.

Riječ je o projektu koji se desetljećima najavljivao, a danas se napokon realizira na terenu. Dionica od Mravinaca do TTTS-a predstavlja temelj buduće prometne veze prema Strožancu, Podstrani, Dugom Ratu i Omišu, čime će se značajno rasteretiti postojeća državna cesta D8 i kritične točke poput Stobreča.

Jasno vidljiva trasa: od tunela prema TTTS-u

Ovog vikenda s najzapadnijeg vrha Peruna snimili smo ovo veliko gradilište. S ove uzvisine posebno se ističe formirana trasa ceste koja kreće od rotora Mravinci. Nakon izlaska iz tunela, prometnica se pruža istočno od Karepovca, nastavljajući prema jugoistoku. U toj fazi jasno se vidi kako trasa zaobilazi područje TTTS-a s južne strane, što je i jedan od ključnih elemenata projekta – izmještanje tranzitnog prometa izvan najopterećenijih urbanih zona.

Na terenu su vidljivi opsežni zemljani radovi, iskopi i nasipi, koji potvrđuju da projekt više nije u fazi planiranja, nego konkretne realizacije.

Gradilište prema Žminjači

Jedan od važnijih segmenata koji se također može uočiti jest gradilište u smjeru rijeke Žrnovnice. Upravo na tom području planirana je izgradnja novog mosta koji će premostiti rijeku u zoni Žminjače, čime će se ostvariti direktna veza TTTS-a s istočnim dijelom gradske aglomeracije.

Uz most, predviđena je i izgradnja nadvožnjaka preko postojeće prometnice, što će dodatno unaprijediti protočnost prometa i sigurnost na ovom potezu. Za one koji dobro poznaju teren, riječ je o području između današnjih kafića IN i STORY.

Slijedi nastavak prema Strožancu

Paralelno s dovršetkom ove dionice, najavljen je i početak radova prema Strožancu te dalje kroz Podstranu. Upravo taj dio projekta smatra se ključnim za konačno rasterećenje ulaza u Split iz smjera Omiša, gdje se godinama stvaraju velike prometne gužve, osobito tijekom turističke sezone.

Planirana prometnica uključivat će više zahtjevnih objekata, među kojima su most preko Žrnovnice i tuneli na padinama Peruna, čime će se omogućiti brza i protočna veza bez uskih grla koja danas opterećuju promet.

U planu odvojak prema Žrnovnici

Odvojak prometnice od čvora TTTS prema Žrnovnici predstavlja važan segment buduće istočne obilaznice Splita i Solina. Riječ je o potpuno novoj prometnici koja će izravno povezati TTTS s područjem Žrnovnice i dalje prema Srinjinama i zaleđu. Projekt uključuje i izgradnju novog mosta preko rijeke Žrnovnice u zoni kamenoloma, čime će se ostvariti kvalitetna i brza veza preko prirodne prepreke koja danas usporava promet. Planirana trasa podijeljena je u tri dionice koje obuhvaćaju spoj s postojećom urbanom mrežom te nastavak prema županijskoj cesti Ž6142.

Prva dionica povezuje čvor TTTS s Ulicom 4. gardijske brigade i Putem Vrbovnika, dok druga vodi dalje prema rijeci Žrnovnici kroz područje postojećih prometnih križanja. Treća dionica obuhvaća izgradnju mosta i novog raskrižja kojim se promet usmjerava prema širem području Žrnovničke kotline. Grad Split preuzima obvezu pripreme projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i provedbe javne nabave, čime se stvaraju preduvjeti za početak radova. Istodobno, Hrvatske ceste osiguravaju financiranje cijelog projekta, uključujući i most, što mu daje stabilan okvir realizacije.

Ova prometnica ima ključnu ulogu u rasterećenju postojećih pravaca i boljoj distribuciji prometa na istočnom ulazu u Split. Ujedno se nadovezuje na izgradnju čvorišta TTTS, koje će postati centralna točka povezivanja više važnih prometnih smjerova. Cijeli zahvat dio je šire prometne strategije koja uključuje brzu cestu od Mravinaca preko TTTS-a prema Podstrani, Dugom Ratu i Omišu, čime se dugoročno mijenja prometna slika cijele splitske aglomeracije.

Projekt koji mijenja prometnu sliku regije

Dionica Mravinci – TTTS, zajedno s nastavkom prema Podstrani i Dugom Ratu, dio je šire prometne strategije kojom se formira nova istočna obilaznica Splita i Solina. Riječ je o infrastrukturnom zahvatu koji će dugoročno redefinirati prometne tokove na širem splitskom području.

Fotografije s Peruna najbolje potvrđuju da projekt ulazi u fazu u kojoj su promjene vidljive golim okom – od trasiranja ceste do velikih zahvata u prostoru. Upravo taj pogled iz ptičje perspektive otkriva koliko je ovaj projekt opsežan i koliko će njegov završetak značiti za svakodnevni život građana i funkcioniranje prometa u cijeloj regiji.