Novi detalji uhićenja ubojice: "Locirala ga termovizija, pružao je otpor, polegli su ga na tlo..."

Više od stotinu policajaca, specijalci, psi tragači i dron s termovizijom sudjelovali su u dramatičnoj noćnoj potrazi za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Detalje akcije za Dnevnik Nove TV otkrio je Darko Belak, voditelj operativnog centra PU šibensko-kninske.
‘Dron s termovizijom locirao ga je oko 2 sata’
Potvrdio je da je Aleksić uhićen oko 2:30 ujutro nakon višesatne potrage. Belak je otkrio da je policija osumnjičenog pronašla uz pomoć moderne tehnologije.
'Locirali smo počinitelja jutros oko 2 sata uz pomoć tehnike, odnosno drona s kamerom', rekao je.
Na terenu je u tom trenutku bilo više od 100 policijskih službenika, uključujući specijalnu i interventnu policiju te kriminaliste.
'U akciji smo koristili i službene pse. Oko 2 sata smo ga uz pomoć termovizije locirali', rekao je Belak.
Policija je potom čekala trenutak u kojem će osumnjičenog moći svladati bez opasnosti za policajce.
'Čekali smo najpovoljniji trenutak kako ne bismo ugrozili policijske službenike i da sve izvedemo što bezbolnije', rekao je.
Dodao je da je Aleksić tijekom uhićenja pružao otpor. 'Policijski službenici su ga uz uporabu tjelesne snage svladali, polegli na tlo i uporabili sredstva za vezivanje', rekao je.
