Close Menu

Novi detalji uhićenja ubojice: "Locirala ga termovizija, pružao je otpor, polegli su ga na tlo..."

Policija je sada otkrila detalje akcije u kojoj je bjegunac lociran u mraku i uhićen

Više od stotinu policajaca, specijalci, psi tragači i dron s termovizijom sudjelovali su u dramatičnoj noćnoj potrazi za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Detalje akcije za Dnevnik Nove TV otkrio je Darko Belak, voditelj operativnog centra PU šibensko-kninske. 

‘Dron s termovizijom locirao ga je oko 2 sata’

Potvrdio je da je Aleksić uhićen oko 2:30 ujutro nakon višesatne potrage. Belak je otkrio da je policija osumnjičenog pronašla uz pomoć moderne tehnologije.

'Locirali smo počinitelja jutros oko 2 sata uz pomoć tehnike, odnosno drona s kamerom', rekao je.

Na terenu je u tom trenutku bilo više od 100 policijskih službenika, uključujući specijalnu i interventnu policiju te kriminaliste.

'U akciji smo koristili i službene pse. Oko 2 sata smo ga uz pomoć termovizije locirali', rekao je Belak.

Policija je potom čekala trenutak u kojem će osumnjičenog moći svladati bez opasnosti za policajce.

'Čekali smo najpovoljniji trenutak kako ne bismo ugrozili policijske službenike i da sve izvedemo što bezbolnije', rekao je.

Dodao je da je Aleksić tijekom uhićenja pružao otpor. 'Policijski službenici su ga uz uporabu tjelesne snage svladali, polegli na tlo i uporabili sredstva za vezivanje', rekao je.

Kako je policija uhitila ubojicu Aleksića? Neslužbeno: Iza sebe je posipao papar kako ga psi tragači ne bi locirali

Ubojica iz Drniša pod jakim policijskim osiguranjem odveden u Šibenik, čeka se odluka o pritvoru

"Znao bi iz čista mira gurati žene, starije žene. Nimalo ugodno": Susjedi ubojice iz Drniša ne skrivaju strah, pričaju nam kako su iščekivali uhićenje Aleksića

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
4