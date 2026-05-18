Ubojica iz Drniša pod jakim policijskim osiguranjem odveden u Šibenik, čeka se odluka o pritvoru

Nakon ispitivanja u Policijskoj postaji Drniš, Kristijan Aleksić osumnjičeni za ubojstvo 19-godišnjeg Luke pod jakim policijskim osiguranjem odveden u Državno odvjetništvo u Šibeniku, gdje se nastavljaju daljnje zakonske radnje u okviru kriminalističkog istraživanja.

Tijekom dana očekuje se njegovo privođenje pritvorskom nadzorniku.

Više informacija bit će poznato nakon službenih odluka nadležnih institucija.

