"Znao bi iz čista mira gurati žene, starije žene. Nimalo ugodno": Susjedi ubojice iz Drniša ne skrivaju strah, pričaju nam kako su iščekivali uhićenje Aleksića

[FOTO+VIDEO] "Sav u crnom, a kapuljačom na glavi, smrknut. Nikako ga nije bilo ugodno vidjeti", pričaju nam

Na lokaciju na kojoj je uhićen Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjaka zatekli smo uplakane susjede koji su proveli besanu noć. Susjed Mile kaže kako je Aleksić konstantno radio nered po Drnišu.

- Znao bi se baciti ispred auta, kako bi ga slučajno udarili. Po gradu ili u dućanima bi znao iz čista mira gurati žene, starije žene, pojašnjava susjed.

Priča nam kako je poginuli mladić bio prijatelj s njegovim unukom.

-Užasna strahota, ugašen jedan mladi život, kroz suze nam priča susjed.

 

U ovoj kući ugašen je mladi život 19-godišnjeg Luke

Druga susjeda nam priča kako ga se nije bojala.

-Ja u torbi nosim suzavac, nije me strah. Da mi je došao u kuću ja bih ga ponudila hranom i poprskala suzavcem, pojašnjava.

Treća susjeda, iz njegove ulice nam pojašnjava kako su stalno s njim imali problema, i da je stalno prijavljivan.

-On bi kad padne mrkli mrak trčao cestom prema Miljevcima. Sav u crnom, a kapuljačom na glavi, smrknut. Nikako ga nije bilo ugodno vidjeti, pojašnjava.

U ovim trenutcima Aleksić se nalazi u drniškoj Policijskoj upravi na ispitivanju.

 

