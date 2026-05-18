Drniš zavijen u crno: Sutra Dan žalosti zbog smrti mladog maturanta

Sutra, 19. svibnja 2026. godine, na dan sprovoda ubijenog maturanta, u Drnišu će biti proglašen Dan žalosti odlukom Grada Drniša.

Pozivaju se svi građani, ustanove i institucije da svoje rasporede i programe prilagode obilježavanju Dana žalosti.

Prije posljednjeg ispraćaja, u Srednjoj školi Ivana Meštrovića održat će se komemoracija u čast tragično preminulog maturanta, izvijestio je Radio Drniš.