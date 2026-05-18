Drniš zavijen u crno: Sutra Dan žalosti zbog smrti mladog maturanta

Sutra, 19. svibnja 2026. godine, na dan sprovoda ubijenog maturanta, u Drnišu će biti proglašen Dan žalosti odlukom Grada Drniša.
Pozivaju se svi građani, ustanove i institucije da svoje rasporede i programe prilagode obilježavanju Dana žalosti.
Ovo je ubojica koji je oduzeo život mladog Luke
Ubojica iz Drniša pod jakim policijskim osiguranjem odveden u Šibenik, čeka se odluka o pritvoru
Prije posljednjeg ispraćaja, u Srednjoj školi Ivana Meštrovića održat će se komemoracija u čast tragično preminulog maturanta, izvijestio je Radio Drniš.
Još uvijek traje ispitivanje Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg Luke
"Znao bi iz čista mira gurati žene, starije žene. Nimalo ugodno": Susjedi ubojice iz Drniša ne skrivaju strah, pričaju nam kako su iščekivali uhićenje Aleksića
Gradonačenik Drniša nam otkriva: "Miran grad se u kratkom vremenu našao u središtu crne kronike, što je za sve nas..."
Kako je policija uhitila ubojicu Aleksića? Neslužbeno: Iza sebe je posipao papar kako ga psi tragači ne bi locirali