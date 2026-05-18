TEMATSKA ŽUPANIJSKA SJEDNICA Pravobraniteljica upozorila na jezive brojke: "Djeca nasilje trpe od najbližih"

U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas se održava tematska sjednica posvećena nasilju u obitelji na području županije. Na sjednici sudjeluje i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja je upozorila na zabrinjavajuće trendove rodno uvjetovanog nasilja, femicida te seksualnog nasilja nad djecom.

Ljubičić je istaknula da nasilje u obitelji i dalje nesrazmjerno pogađa žene, ali je upozorila i da se ne smiju zanemariti slučajevi nasilja nad muškarcima, kao ni nasilje djece prema roditeljima, osobito sinova prema majkama.

"Nasilje nad muškarcima postoji, ali brojke su i dalje male"

Govoreći o nasilju nad muškarcima, pravobraniteljica je navela da se ono statistički kreće između 11 i 13 posto. "Nasilje nad muškarcima postoji, a to je 11 do 13 posto. U ovih 15 godina javila su nam se dva muškarca koja trpe obiteljsko nasilje. Policija nije imala jednak tretman i s podsmijehom su razgovarali s njima. To je bilo prije više od deset godina, a danas ćete u policiji teško naići na takav slučaj jer se danas maksimalno profesionalno odnose prema toj velikoj problematici", kazala je Ljubičić.

Dodala je da su statistički podaci o nasilju nad muškarcima u obitelji i dalje vrlo niski, ali da takvi slučajevi postoje i ne smiju biti zanemareni.

"Nasilje nesrazmjerno pogađa žene"

Pravobraniteljica je posebno upozorila na činjenicu da nasilje u obitelji u najvećoj mjeri pogađa žene. "Nasilje nesrazmjerno pogađa žene u odnosu na drugi spol. To su pokazale razne analize. Osamnaest žena ubijeno je u 2025. godini od svojih bliskih obiteljskih srodnika", poručila je.

Naglasila je kako se pitanju nasilja u obitelji mora pristupati šire, uključujući i sociološki aspekt problema. "To je jedno pitanje s kojim se moramo sociološki odnositi. Događa se i da su sinovi nasilni prema svojim majkama. Taj dio ne smijemo zanemariti, to ne smijemo zaboraviti u cijeloj priči", rekla je Ljubičić.

Poziv građanima: "Pomognite, prijavite, ukazujte na problem"

Ljubičić je uputila i snažan apel građanima da ne okreću glavu od nasilja te da reagiraju kada primijete da netko trpi nasilje.

"Ako čujete vapaj, ako netko traži pomoć, pomognite im, prijavite, ukazujte na problem", poručila je.

Posebno je upozorila na porast kaznenih djela seksualnog nasilja nad djecom. "Silovanje djece i seksualno iskorištavanje djece u porastu je od 50 do 60 posto. Ta djeca nasilje trpe od svojih bližih, najbližih u obitelji. Kada je ovo pitanje u pitanju, oko ovoga moramo svi biti senzibilni i jasni", zaključila je pravobraniteljica.