Dalić otkrio kandidate za SP: Ovo je širi popis Vatrenih

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, javlja HNS.

Na Dalićevom popisu našli su se sljedeći igrači:

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Braniči: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).

Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).

Pretpozivi: Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanović (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolčić (Como), Karlo Letica (Lausanne), Adrian Segečić (Portsmouth), Luka Stojković (Dinamo).

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se 25. svibnja i pripremat će se u Rijeci, gdje će 2. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Belgijom. Vatreni 6. lipnja putuju za Varaždin, gdje ih 7. lipnja očekuje prijateljska utakmica sa Slovenijom, a dva dana poslije predviđen je odlazak za Washington.

Hrvatska prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu, slijedi 23. lipnja utakmica protiv Paname u Torontu, odnosno 27. lipnja utakmica protiv Gane u Philadelphiji.