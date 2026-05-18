Kristijan Aleksić je 2020. osuđen za prijetnju. Prošao s novčanom kaznom?

Kristijan Aleksić (50), osim presude za brutalno ubojstvo 22-godišnjakinje iz 1994., za što je bio pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora i optužnice za nezakonito držanje oružja iz 2023. ima i presudu iz 2020. zbog prijetnje. A prema riječima Davor Božinovića, ministra unutarnjih poslova, nasilan je bio i tijekom izdržavanja zatvorske kazne zbog brutalnog ubojstva iz 1994.

I sve je to bilo poznato svima, no očito nije bilo poznato nikome pa sada imamo na žalost, jednog mrtvog 19-godišnjaka, policiju koja prebacuje krivnju na pravosuđe, pravosuđe koje mudro šuti, a odgovoran za svu tu stravu, očito, kao i nebrojeno puta do sada, nije niti će biti itko, piše Jutarnji list.

Kako je to moguće, pitanje je na koje Davor Božinović i Damir Habijan ne daju odgovor, a ponešto bi se oko svega moglo pitati i DORH, koji je nadležan za podizanje optužnica, ali i predlaganje istražnog zatvora. Jesu li istražni zatvor za Aleksića tražili u siječnju 2020. nije poznato, no poznato je da je bio optužen za prijetnju svojoj strini i njezinom djetetu. Dogodilo se to 19. siječnja 2020., kada se on vraćao iz šetnje te je tada naletio na njih.

Prvo im je počeo vikati: "Mrš, mrš", da bi potom prošao protiv njih, a zatim se vratio i sebe uhvatio za međunožje, i dalje prijeteći strini. Ponovo je vikao na nju i njezino dijete, što je nju prestravilo. Pa je slučaj okvalificiran kao prijetnja. Uglavnom, za to je prekršajno kažnjen ublaženom novčanom kaznom od 1600 kuna te mu je izrečena mjera kojom mu je bio zabranjen kontakt sa strinom i njezinim djetetom, a bilo mu je zabranjeno i da im se približi.

Je li on tu zabranu poštovao, nije poznato, no poznato je da sud prilikom donošenja presude gledao samo njegovu prekršajnu, ali ne i kaznenu evidenciju. A prekršajno je bio neosuđivan, što je za sud u Šibeniku valjda bio razlog zašto ga je osudio samo na novčanu i to ublaženu kaznu. Tri godine kasnije, optužen je i zbog posjedovanja nezakonitog oružja, a ta je optužnica postala pravomoćna u studenom 2023. Tijekom 2024. je formiran spis i predmet je "u rješavanju. Je li tada za njega tražen istražni zatvor ili nije poznato. No da je tražen istražni zatvor, možda bi danas jedan 19-godišnjak na pragu života bio živ.