Tko je sve danas prošetao rivom? Sunce izmamilo Splićane i turiste vani

Sunčano i ugodno proljetno vrijeme danas je izmamilo brojne građane i turiste na Rivu. Kafići su puni, traži se mjesto više na terasama, a mnogi koriste stabilno vrijeme za šetnju uz more, ispijanje kave i prve duže boravke na suncu.

Prema prognozi, veći dio dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme.

Jutro je obilježila slaba bura, dok će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar. Kasno poslijepodne na otvorenom moru očekuje se sjeverozapadnjak.

Temperature zraka već su od jutra bile ugodne. U Dalmatinskoj zagori kretale su se između 2 i 7 stupnjeva, dok su uz obalu i na otocima iznosile od 9 do 14 stupnjeva. Tijekom dana očekuju se maksimalne temperature od 19 do čak 25 stupnjeva Celzijevih, što je mnoge potaknulo na pravi “đir rivom” i uživanje u gotovo ljetnoj atmosferi.