Šuta predlaže HDZ-ovca Jozu Leku u Nadzorni odbor Zračne luke Split. Tko je on?

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta predložio je Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Split d.o.o. da se Jozo Leko imenuje za predstavnika Grada Splita u Nadzornom odboru tog društva.

Zaključak je donesen prije nekoliko dana, a u njemu se navodi da se imenovanje predlaže zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora. Zanimljivo je da se Leko na službenim stranicama Zračne luke Split već navodi kao član Nadzornog odbora, a sada ga Šuta želi imenovati predstavnikom Grada Splita u tom tijelu. U tom bi slučaju Leko nastavio biti u Nadzornom odboru, ali sada kao predstavnik Grada Splita.

Aktivno radio u kampanji na posljednjim lokalnim izborima

Podsjetimo, Leko je član splitskog HDZ-a, odnosno Gradskog odbora HDZ-a Split, a bio je politički aktivan i na kotarskoj razini, posebno u Gradskom kotaru Šine. Prema informacijama kojima raspolažemo, Leko dolazi iz bankarskog sektora. Također, u političkim krugovima spominje se kao osoba koja je bila uključena u Šutinu izbornu kampanju, gdje je, prema istim informacijama, bila zadužena za financijski dio kampanje.

Zračna luka Split trgovačko je društvo u javnom vlasništvu Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije te gradova Splita, Kaštela i Trogira. Upravo zato imenovanja u Nadzorni odbor tog društva imaju i širi politički značaj, posebno kada se za takve pozicije predlažu osobe iz stranačkih struktura vladajuće većine.

Nadodajmo na kraju da NO u trgovačkom društvu ima ulogu nadziranja vođenja poslova društva, rada uprave i poslovnih odluka. U slučaju Zračne luke Split, to znači da članovi Nadzornog odbora sudjeluju u nadzoru rada jednog od najvažnijih prometnih i gospodarskih sustava u Dalmaciji, uključujući poslovanje, razvojne planove, investicije, financijske odluke i strateške projekte društva.

Drugim riječima, riječ je o tijelu koje ne vodi svakodnevno operativno poslovanje zračne luke, ali ima važnu nadzornu i kontrolnu funkciju nad upravljanjem društvom.