Pavasović Visković: "Imamo barem deset tisuća 'Aleksića'. Nema sustava koji to može progutati"

Kristijan Aleksić je, inače, prije nešto više od 30 godina, ubio djevojku izbovši je nožem čak sedamnaest puta, nakon čega ju je usmrtio željeznom šipkom. Zločin je priznao tek osam godina kasnije, a potom odslužio zatvorsku kaznu. Sad je ilegalnim oružjem ubio je mladog dostavljača pizze u Drnišu, maturanta s odličnim školskim uspjehom koji se pripremao za studij.

"Institucije su ovog čovjeka osudile za ubojstvo na kaznu od 14 godina zatvora, što je iznimno stroga kazna ako se zna da je kao počinitelj imao tek osamnaest godina", rekao je Pavasović Visković tportalovom Damiru Petranoviću.

Dodao je da bi Aleksić, čak i da je postupak zbog ilegalnog oružja iz 2023. godine bio pravodobno dovršen, vrlo vjerojatno dobio uvjetnu ili djelomično uvjetnu kaznu. Smatra da bi vrlo brzo ponovno bio na slobodi.

Upozorio je da hrvatski pravni sustav nema mehanizam kojim bi osobe poput Aleksića trajno zadržao iza rešetaka ako formalno ne ispunjavaju zakonske uvjete za to. "Bit ću brutalan i procijeniti, konzervativno, da u Hrvatskoj imamo barem deset tisuća osoba Aleksićeva profila. Nema sustava koji to može progutati da bi prevenirao tragedije poput ove", rekao je odvjetnik.

Ako ne predstavlja akutnu opasnost za sebe ili druge, kaže Pavasović Visković, nema mogućnosti da ga se trajno psihijatrijski hospitalizira.

"Znam da to zvuči depresivno, ali da postoji sustav koji bi ovo prevenirao, već bi negdje bio izmišljen", zaključio je za tportal Pavasović Visković.