Plenković komentirao ubojstvo u Drnišu: "Ovo nije bio nepredvidiv slučaj"

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a obratio se medijima i komentirao aktualne teme u zemlji, među kojima je posebno izdvojio slučaj ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu.

Na početku obraćanja izrazio je sućut obitelji i prijateljima mladića.

“Ovo je ogroman gubitak. Ubojstvo je s razlogom izazvalo veliko ogorčenje javnosti i otvorilo legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, posebno pravosuđa”, rekao je Plenković.

Naglasio je kako postoje situacije u kojima se ovakvi zločini ne mogu predvidjeti, no smatra da ovaj slučaj nije bio među njima.

“Počinitelj je ranije bio osuđen za ubojstvo žene i dobio kaznu zatvora od 12 godina. Nakon izlaska na slobodu 2015. godine protiv njega su vođeni postupci zbog nasilja u obitelji, kao i zbog posjedovanja, izrade i nabave oružja”, rekao je premijer.

Najavio je i moguće izmjene zakona kako bi se slični slučajevi u budućnosti pokušali spriječiti, dodajući da će ministar pravosuđa Damir Habijan poslati inspekciju na sud u Šibeniku.

Plenković se osvrnuo i na odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne da suglasnost za imenovanje izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj. Premijer smatra kako je riječ o kontinuitetu Milanovićevih, kako je rekao, protuizraelskih stavova.

“Nije to prvi put, takve se stvari događaju kontinuirano”, izjavio je Plenković, pritom kritizirajući i način na koji predsjednik postupa prema osobama s kojima se politički ne slaže.