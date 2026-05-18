Close Menu

Prodavačica iz Drniša: "Kupio je paštete, papar, mesni doručak, pitao me rade li kamere... "

Trgovkinja oči u oči s ubojicom

Sumnja se da je bjegunac za sobom posipao papar kako bi zavarao trag potražnim psima, što upućuje na to da se pripremao za skrivanje. To potvrđuje i prodavačica iz Drniša koja ga je vidjela noć prije.

"Bio je kod mene u trgovini pet do osam minuta prije zatvaranja. Pitao me rade li kamere i hoće li ga snimiti. Nakupovao je paštete, papar, mesni doručak, riblje konzerve i Coca-Colu", ispričala je trgovkinja Ivana Ledenko za Novu TV.

Na mjestu uhićenja ostali su tragovi akcije, policijske trake i lisice. Mještani kažu kako je moguće da se skrivao u blizini pruge, gdje se nalazi i jedan bunker.

"Krio se u noći sa subote na nedjelju i cijelu nedjelju. A sve je to tu blizu, to je bila njegova ruta, poznavao je taj teren", rekao je mještanin Branko. Sve okolnosti ovog slučaja utvrdit će se daljnjim kriminalističkim istraživanjem.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0