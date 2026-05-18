Prodavačica iz Drniša: "Kupio je paštete, papar, mesni doručak, pitao me rade li kamere... "

Sumnja se da je bjegunac za sobom posipao papar kako bi zavarao trag potražnim psima, što upućuje na to da se pripremao za skrivanje. To potvrđuje i prodavačica iz Drniša koja ga je vidjela noć prije.

"Bio je kod mene u trgovini pet do osam minuta prije zatvaranja. Pitao me rade li kamere i hoće li ga snimiti. Nakupovao je paštete, papar, mesni doručak, riblje konzerve i Coca-Colu", ispričala je trgovkinja Ivana Ledenko za Novu TV.

Na mjestu uhićenja ostali su tragovi akcije, policijske trake i lisice. Mještani kažu kako je moguće da se skrivao u blizini pruge, gdje se nalazi i jedan bunker.

"Krio se u noći sa subote na nedjelju i cijelu nedjelju. A sve je to tu blizu, to je bila njegova ruta, poznavao je taj teren", rekao je mještanin Branko. Sve okolnosti ovog slučaja utvrdit će se daljnjim kriminalističkim istraživanjem.