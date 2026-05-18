Pale se svijeće za preminulu 22-godišnju djevojku. Susjedi ogorčeni: "Zar je komad betona skuplji od ljudskog života?"

Nesreća u kojoj je poginula 22-godišnja djevojka zgrozila je Zagrepčane. Vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće uhićen je i pod nadzorom policije, a prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna.

Pale se svijeće za preminulu 22-godišnju djevojku, a osjeća se ogorčenje obližnjih susjeda. Tihana ističe, njihovi apeli da se postave uspornici traju već šest godina.

"Naša borba je dosta neuspješna i s mjesnim odborom i s nadležnim institucijama na koje nas je i mjesni odbor uputio. Mi ne znamo zašto nemamo uspornike, zašto nam to nije omogućeno. U cijelom Zagrebu postoje uspornici, a zašto na ovim dijelovima nema, to se mi javno pitamo i javno apeliramo – zar je komad betona skuplji od ljudskog života koji je izgubljen?" rekla je Tihana Pavić iz Zagreba.

Iz Grada Zagreba kažu za Novu TV da je sigurnost pješačkog prijelaza povećana postavljenjem svjetlosne signalizacije na kolnik. Uskoro će se dodatno označiti i podloga postojećeg prijelaza.