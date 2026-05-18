Kustić podnio ostavku u HOO-u

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO)

To je potvrdio u razgovoru za Sportske novosti, a povod ovom radikalnom potezu je Kustićevo duboko nezadovoljstvo načinom na koji je krovna sportska organizacija reagirala na teške afere koje mjesecima potresaju domaći sport.

U središtu skandala nalazi se slučaj izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza i optužnica protiv direktora HSS-a Vedrana Pavleka, na što je HOO, prema Kustićevu mišljenju, reagirao neadekvatno.

Nakon maratonske sjednice Vijeća HOO-a, na kojoj su doneseni sporni zaključci, Kustić je uputio oštru kritiku vodstvu i zatražio korjenite promjene:

"Sve što se dogodilo posljednjih mjeseci i tjedana je ozbiljan problem za sport koji zahtijeva konkretnije poteze i jasnu odgovornost, a ne zaključke kakvi su doneseni na današnjoj sjednici. To sam nakon sjednice rekao i Mateši, koji bi morao sazvati izvanrednu Skupštinu HOO-a", oštar je bio Kustić u izjavi za SN.

Atmosferu na sjednici dodatno su podignule spekulacije o smjeni glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Iako se očekivalo glasovanje o njegovu povjerenju, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša tu točku uopće nije uvrstio na dnevni red.

Takav rasplet situacije navodno je dodatno revoltirao šefa HNS-a, s obzirom na to da je Krajač u prethodnim javnim istupima izravno optužio čelnike velikih i utjecajnih saveza za pokušaje njegove smjene.

Kustić je odlučno odbacio bilo kakve teorije o zakulisnim igrama i pritiscima iz nogometnih krugova:

"Hrvatski nogometni savez nije lobirao oko ničega što ima veze s HOO-om. Niti nas je itko tražio da lobiramo za bilo koga, ili protiv bilo koga", poručio je predsjednik HNS-a.

Unatoč potresima, Vijeće HOO-a je na koncu sjednice zauzelo čvrst obrambeni stav. Zaključeno je kako dosadašnje interne provjere nisu pokazale nikakve nepravilnosti te je istaknuto kako novac izvučen iz Skijaškog saveza ne predstavlja državna sredstva.

Vodstvo HOO-a službeno je prelomilo da nikakvih kadrovskih rezova i smjena neće biti sve dok traju službene istrage, odnosno dok USKOK eventualno ne pokrene službeni postupak ili podigne optužnicu protiv odgovornih osoba.