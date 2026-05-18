FOTO Ivan Perišić poslao moćnu poruku Hrvatskoj

Dok su mnogi očekivali uobičajenu objavu zahvale ili slavljenja novog poziva u reprezentaciju, Ivan Perišić odlučio je poslati puno snažniju poruku, onu o radu, disciplini i dugovječnosti.

Hrvatski reprezentativac na društvenim je mrežama podijelio fotografiju iz laboratorija za sportsku dijagnostiku, daleko od reflektora stadiona i travnjaka. Na fotografiji se vidi kako tijekom zahtjevnog testiranja vozi sobni bicikl priključen na brojne elektrode i uređaje za mjerenje performansi, dok mu je lice prekriveno metaboličkom maskom.

Uz objavu je napisao kratku, ali upečatljivu poruku: “HARD WORK + DEDICATION = LONGEVITY”, odnosno “Naporan rad i predanost = dugovječnost”, jasno dajući do znanja što smatra ključem svoje dugotrajnosti na vrhunskoj razini nogometa.

Objava je stigla simbolično, upravo na dan kada je izbornik Zlatko Dalić predstavio širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo. Perišić je prethodno podijelio fotografiju popisa uz riječ “Ponosan” i broj četiri, aludirajući na mogući četvrti nastup na Mundijalu u karijeri.

Fotografijom iz laboratorija poslao je jasnu poruku, unatoč godinama, motivacija i fizička priprema i dalje su na vrhunskoj razini.

