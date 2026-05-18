Eli Jerković prijetili smrću: "Koja bolest od žene, to treba ubijati"

Hrvatska influencerica i TikTok kreatorica Ela Jerković ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog neugodnog iskustva koje je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Nakon objave jednog Reels videa na Instagramu, kako tvrdi, satima je uklanjala uvredljive komentare, no jedan ju je posebno uznemirio pa je cijeli slučaj odlučila prijaviti nadležnim službama.

U videu koji je objavila otkrila je kako je među brojnim negativnim porukama dobila i prijetnju u kojoj joj je nepoznata osoba napisala: “Koja bolest od žene, to samo treba ubijati.” Jerković je istaknula da je komentar shvatila vrlo ozbiljno jer, kako kaže, pokazuje koliko govor mržnje na internetu može otići daleko.

Situacija ju je dodatno zabrinula nakon što je, prema vlastitim riječima, saznala da iza komentara navodno stoji osoba koja služi u Vojsci Republike Srbije.

“Ja sam ovaj komentar shvatila poprilično ozbiljno i obavijestila nadležne službe vezano za to”, poručila je influencerica, dodajući kako ju posebno zabrinjava činjenica da je riječ o osobi koja je obučena za rukovanje oružjem i potencijalno mu ima pristup.