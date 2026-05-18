Traje velika istraga incidenta na splitskom aerodromu: Što će otkriti razgovori iz kabine?

Još traje istraga ozbiljne nesreće zrakoplova Croatia Airlinesa u splitskoj zračnoj luci u kojoj je, srećom, ovaj vikend sve prošlo bez posljedica i za putnike i za posadu. Razgovor pilota u kabini neposredno prije incidenta ključan je istražiteljima u rekonstrukciji i odgovor je li za sve kriva ljudska pogreška ili tehnički kvar aviona.

Što je pošlo po zlu da je pilot prije polijetanja i pri brzini većoj od 200 km/h morao zakočiti, a pistu zamijeniti travnjakom splitske zračne luke?

Istražitelji preslušavaju tonski zapis između posade u kabini zrakoplova i sekunde koje su prethodile nesreći.

"To je uređaj koji snima njihov razgovor, ne komunikaciju s kontrolom leta, nego komunikaciju unutar aviona. Iz tih se razgovora često može nešto zaključiti, nešto korisno", rekao je Davor Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.

Dio službenih odgovora trebala bi dati i "crna kutija" s podacima leta. Sve se analizira.

"Sve to zahtijeva nešto vremena i nije od danas do sutra, nego će potrajati neko vrijeme", nadodaje Petrin.

Do prvog nalaza iz istrage šuti i nacionalni avioprijevoznik. Avion je nakon izlijetanja ozbiljno oštećen i do daljnjega prizemljen.

"U tijeku je utvrđivanje svih relevantnih okolnosti nezgode. Prve preciznije informacije očekuju se nakon preliminarnog izvješća. Javnost ćemo o daljnjim informacijama obavijestiti čim budu službeno potvrđene", rekli su iz Croatia Airlinesa za Dnevnik Nove TV.

Je li svemu kumovao tehnički kvar motora ili ljudska pogreška? Nitko ne želi govoriti dok traje istraga. Oprezni su u zaključku i zrakoplovni stručnjaci.

"Ovo slijetanje izvan staze nije uobičajeno, ili je nešto bilo jako pokvareno, ili sustav kočenja ili sustav upravljanja pravcem, ili je bila slabost jednog od pilota", kazao je Josip Milošević, zrakoplovni stručnjak.

Osim posade, bit će ključne izjave i kontrole leta, ali i drugog zemaljskog osoblja koje je pratilo polijetanje. Provjerava se prekoračenje procedure prije alarma, ali i meteoizvješće je li taj dan padala kiša.

"Ako je bilo vode na pisti, može se dogoditi pri velikoj brzini aqua flaming kada imate vode, i centimetar je dovoljan da kotači ne dodiruju asfalt ako se radi o velikoj brzini. Piloti ne moraju ni biti svjesni da se to dogodilo jer ne znaju što se događa i zašto avion zanosi", nadodaje Milošević.

"Na zrakoplovu je nastala minimalna šteta, sada nije u stanju da leti dok se ti detalji ne poprave, pa će opet biti u letnom stanju", rekao je Petrin.

Je li se proveo i hoće li se provesti nadzor na ostalim ovakvim zrakoplovima? Ni na to pitanje nema odgovora. Slažu se sva razumna objašnjenja leta Split – Frankfurt koji će 130 putnika i članova posade niti godinu dana starog aviona pamtiti.