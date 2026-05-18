Instruktorica vožnje kod koje je Luka polagao: "Trudio se da zaradi, da ne bude na teret roditeljima"

U Drnišu danas svi jednako misle - miješaju se tuga i razočaranje, ali i bijes.

Mali je to grad i svi su poznavali ubijenog mladića i ubojicu. Pokojni Luka je bio i posebno omiljen. Dobro ga pamti i njegova instruktorica vožnje Andrijana Cigić, kod koje je položio vozački prije svega nekoliko tjedana.

'Svi smo u šoku. Dvije noći neprospavane su iza nas. Pokojnog Luku sam upoznala kad je upisao u autoškolu. Jedno milo, drago dijete. Znam da nije izostao niti jedan sat. Smijali smo se. Evo, jedan put je krivo stisnuo spojku, sam je rekao'jesam, glup'. Bio je dijete željno učenja, znanja, poštenog rada, marljivo. Imao je prosjek 5.0 čula sam i u školi. Pred njim je bila budućnost. Trudio se da bi zaradio vikendom, da ne bi bio na teret roditeljima. Ne poznajem osobno roditelje, ali čujem da je to krasna i vrijedna uzorna obitelj. Smatram da je ovo tragedija cijele naše države, da se ovo nikada nikome ne bi smjelo ponoviti', kaže Andrijana za RTL, koja je poznavala i ubojicu.