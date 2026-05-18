Nakon brutalnog ubojstva u Drnišu policija uhitila Kristijana Aleksića!

Kristijan Aleksić, koji je u subotu uvečer na terasi obiteljske kuće ubio dostavljača pizze, uhićen je.

Policijski službenici priveli su ga u službene prostorije PU šibensko-kninske, gdje se nad njim provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

- Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku - priopćili su iz PU šibensko-kninske.

Prema navodima svjedoka i informacijama iz istrage, zločin se dogodio u subotu navečer na terasi obiteljske kuće. Dostavljač pizze navodno je došao na adresu zbog dostave narudžbe, nakon čega je došlo do smrtnog ishoda.

Policija zasad nije objavila motiv ni detalje odnosa između osumnjičenog i žrtve, a više informacija očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja i eventualnog ispitivanja u državnom odvjetništvu.

Kristijan Aleksić i ranije je bio poznat policiji i pravosuđu zbog teškog kaznenog djela iz 90-ih godina. Kao vrlo mlad osuđen je za brutalno ubojstvo 22-godišnje djevojke na području Dalmatinske zagore, slučaj koji je tada snažno odjeknuo u javnosti. Nakon višegodišnje istrage proglašen je krivim te je završio u zatvoru, uz izrečenu mjeru psihijatrijskog liječenja. Mještani su ga godinama opisivali kao problematičnu i nepredvidivu osobu, a lokalni mediji navodili su kako je često izazivao strah u okolini zbog agresivnog ponašanja i prijetnji.