U Drnišu i dalje bez nastave i vrtića

Iako je ubojica za kojim se tragalo od subote navečer uhićen, odluka o obustavi nastave u školama i neradu dječjeg vrtića u Drnišu i dalje ostaje na snazi, potvrđeno je iz nadležnih institucija.

Podsjetimo, odluka je donesena kao izvanredna mjera zbog sigurnosne situacije na području grada, a odnosi se na sve osnovne i srednje škole, uključujući i područna odjeljenja, kao i na Dječji vrtić Drniš.

Prema dostupnim informacijama, nastava se danas neće održavati, a vrtić neće raditi, dok će se daljnje odluke donositi ovisno o procjeni nadležnih službi i razvoju situacije.