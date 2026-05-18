"Pokvario se BMW": Zastoj na brzoj cesti prema Splitu, kolona je kilometarska

Na brzoj cesti iz smjera Kaštela prema Splitu stvorila se velika gužva, a kolona se, prema dojavama čitatelja, proteže od područja Gomilice do Širine.

Prema informacijama s terena, razlog usporenog prometa je vozilo u kvaru, navodno BMW, koje je zaustavljeno na kolniku, zbog čega se promet odvija otežano.

"Pokvario se BMW", javlja nam čitatelj.

Google Traffic se dobro 'crveni'.

Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez pri vožnji, dok se ne uspostavi normalan prometni tok.