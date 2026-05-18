"Trebamo čuti ove žene": U Splitsko-dalmatinskoj županiji evidentirano 748 slučajeva nasilja u obitelji, samo 9 smještaja u Splitu

Tijekom sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, posvećene temi nasilja u obitelji na području županije, izneseni su podaci Hrvatskog zavoda za socijalni rad o broju evidentiranih slučajeva nasilja i broju smještaja žrtava.

Podatke je predstavila Ivana Papac, ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Split.

Kako je istaknuto, Hrvatski zavod za socijalni rad na području Splitsko-dalmatinske županije djeluje kroz devet područnih ureda, a brojke pokazuju da se broj prijavljenih i evidentiranih slučajeva nasilja značajno razlikuje od broja realiziranih smještaja.

U Splitu 748 slučajeva nasilja i 9 smještaja

Prema iznesenim podacima, na području Splita evidentirano je 748 slučajeva nasilja u obitelji, dok je zabilježeno 9 smještaja.

U Sinju je evidentiran 31 slučaj nasilja, a realiziran je jedan smještaj, i to za majku i dijete. Na području Kaštela zabilježeno je 188 slučajeva nasilja u obitelji te 3 smještaja.

U više područnih ureda smještaja nije bilo

Na području Omiša evidentirano je 80 slučajeva nasilja, uz 2 smještaja. U Trogiru je zabilježeno 37 slučajeva nasilja, ali nije bilo realiziranih smještaja. Na području Imotskog evidentirana su 104 slučaja nasilja, a ostvarena su 2 smještaja, pri čemu je smješteno i troje djece. U Supetru je zabilježen 31 slučaj nasilja, no bez ijednog smještaja.

Prema podacima koji su izneseni na sjednici, postoje i područja u kojima se, unatoč desecima evidentiranih slučajeva nasilja, ne bilježi nijedan smještaj žrtava.

"Trebamo čuti ove žene"

Posebno je tijekom izlaganja naglašena potreba da se glas žrtava nasilja u obitelji snažnije čuje u javnosti i institucijama. "Trebamo čuti ove žene", poručeno je tijekom izlaganja, uz naglasak da same brojke ne prikazuju u potpunosti težinu problema s kojim se žrtve nasilja svakodnevno suočavaju.