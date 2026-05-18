Boban o nasilju u obitelji: "Dok broj femicida nije nula, ne možemo biti zadovoljni"

Uoči tematske sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije posvećene nasilju u obitelji na području županije, župan Blaženko Boban poručio je kako društvo mora imati nultu stopu tolerancije prema femicidu i nasilju nad ženama.

Iako je, kako je naveo, ravnatelj Policijske uprave splitsko-dalmatinske iznio podatke prema kojima je stanje, gledajući brojke, relativno stabilno, Boban je naglasio da takve brojke ne mogu biti razlog za zadovoljstvo dok god postoji i jedan slučaj nasilja.

"Moramo imati apsolutnu nultu stopu tolerancije"

"Unatoč tome što je ravnatelj Policijske uprave splitsko-dalmatinske rekao da je stanje, gledajući brojke, relativno stabilno, kada govorimo o femicidu i nasilju nad ženama, dok god broj nije nula, ne mogu biti ni sretan ni zadovoljan. Moramo imati apsolutnu nultu stopu tolerancije prema takvim događajima u našem društvu, u našoj županiji i u svim lokalnim zajednicama. Upravo zato ovakve tematske sjednice su bitne kako bismo otvoreno razgovarali o tome što još moramo napraviti", rekao je Boban.

Sigurna kuća u Splitu bila je blizu realizacije

Jedna od tema bila je i sigurna kuća za žene žrtve nasilja. Boban je podsjetio kako je projekt sigurne kuće u Splitu, prema njegovim riječima, prije otprilike dvije godine bio vrlo blizu realizacije, no da je tadašnja gradska politika kompromitirala lokaciju.

"Što se tiče sigurne kuće, moram podsjetiti da smo po tom pitanju već bili vrlo blizu realizacije projekta u Splitu. Postojalo je više mogućih rješenja, ali je tadašnja gradska politika, sjećate se svi toga vrlo dobro, kompromitirala lokaciju sigurne kuće i time srušila dugotrajno pripremani projekt koji je trebao omogućiti kvalitetan i siguran prostor za žene žrtve nasilja. To se dogodilo prije otprilike dvije godine", kazao je Boban. Nakon toga, dodao je, Županija je ponudila mogućnost pronalaska lokacije izvan Splita, u suradnji s pravobraniteljicom. Međutim, stručnjaci su upozorili da je u manjim sredinama vrlo teško očuvati anonimnost i sigurnost takvih objekata.

"Grad Split mora pronaći lokaciju"

Prema Bobanovim riječima, zaključak je bio da sigurna kuća ipak mora biti smještena u većoj sredini, odnosno u Splitu. Naglasio je da Splitsko-dalmatinska županija i danas u proračunu ima osigurana sredstva za financiranje i uređenje takvog prostora te da je spremna sudjelovati u realizaciji projekta.

"Mi i danas u proračunu imamo osigurana sredstva za financiranje i uređenje takvog prostora te smo potpuno spremni sudjelovati u njegovoj realizaciji. Međutim, lokalna zajednica mora pronaći odgovarajuću lokaciju i pritom voditi računa da ona ostane zaštićena i neotkrivena. Dakle, Grad Split mora pronaći lokaciju, a mi ćemo sudjelovati u financiranju i opremanju sigurne kuće", poručio je Boban.

Županija spremna podržati osnivanje kriznog centra

Boban se osvrnuo i na mogućnost osnivanja kriznog centra. Istaknuo je da financijska sredstva postoje te da na području Splitsko-dalmatinske županije djeluju brojne stručne organizacije i udruge koje se već godinama bave ovom problematikom.

Kao primjere naveo je udrugu Duga u Solinu sa svojim savjetovalištem, Caritas, Hrvatski Crveni križ i druge organizacije koje pružaju stručnu pomoć i podršku žrtvama nasilja. "Ako zaključak današnje sjednice bude da je potrebno institucionalno osnovati krizni centar, mi smo spremni to odmah podržati, financirati i organizirati. U tom slučaju angažirali bismo stručne ljude iz područja zaštite žena i borbe protiv svih oblika nasilja kako bi takav centar što prije započeo s radom", zaključio je Boban.