Pravobraniteljica Ljubičić u Splitu: "U 2025. ubijeno 18 žena, sve su stradale od partnera"

U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas se održava tematska sjednica posvećena nasilju u obitelji na području županije. Na sjednici je sudjelovala i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja je upozorila na zabrinjavajući porast rodno uvjetovanog nasilja i femicida.

Ljubičić je istaknula kako institucija pravobraniteljice godinama prati trendove kaznenih i prekršajnih djela povezanih s rodno uvjetovanim nasiljem, s posebnim naglaskom na femicid.

"Brojke su zabrinjavajuće"

"Godinama pratimo trendove rodno uvjetovanog nasilja kada je riječ o kaznenim i prekršajnim djelima, posebno femicidu. Osnovali smo i posebno tijelo koje prati sve oblike femicida", rekla je Ljubičić.

Prema njezinim riječima, podaci za 2025. godinu posebno su zabrinjavajući.

"Ono što je iznjedrila 2025. godina jest 18 ubijenih žena, što je zabrinjavajuće. Svih 18 žena ubijeno je od strane svojih partnera. To je znatan skok u odnosu na 2024. godinu", naglasila je pravobraniteljica.

Poziv na strožu pravosudnu politiku

Ljubičić je poručila kako je nužno dodatno raditi na prevenciji nasilja, ali i postrožiti pravosudnu politiku prema počiniteljima.

"Zabrinuti smo zbog pravosudne politike koja treba biti stroža. Potrebno je revidirati protokol i druge propise koji će omogućiti bolju kontrolu zaštitnih mjera nad počiniteljima", rekla je.

Zaključila je kako je porast broja ubijenih žena ozbiljan alarm za cijeli sustav te da je, uz represivne mjere, ključno raditi na ranom prepoznavanju nasilja i učinkovitijoj zaštiti žrtava.