Ovo su nove cijene goriva

Vozač, provjerite cijene koje vas od sutra čekaju na benzinskim crpkama

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od inflacije i rasta cijena goriva.

Uredbom o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju dodatno je snižena trošarina na bezolovni motorni benzin za 2 eurocenta, kako bi cijena tog goriva ostala na prošlotjednoj razini. Također je produljeno smanjenje trošarine na dizel do europskog minimuma za još dva tjedna.

Donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj se cijene izračunavaju po formuli temeljenoj na osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničenu premiju od 0,1545 EUR/l za benzin, 0,1045 EUR/l za dizel te 0,0436 EUR/l za plavi dizel. Za UNP (ukapljeni naftni plin) cijene iznose 0,8737 EUR/kg za boce te 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (bez promjene)
  • 1,66 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)
  • 1,15 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)
  • 1,44 EUR/kg za UNP u spremnicima (smanjenje 0,14 EUR/kg)
  • 2,02 EUR/kg za UNP u bocama (smanjenje 0,14 EUR/kg)

Bez mjera Vlade i uz slobodno formiranje cijena na razini premija energetskih subjekata, maloprodajne cijene iznosile bi:

  • 1,82 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 1,87 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,22 EUR/l za plavi dizel
  • 1,59 EUR/kg za UNP u spremnicima
  • 2,30 EUR/kg za UNP u bocama
