Ovo su nove cijene goriva

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od inflacije i rasta cijena goriva.

Uredbom o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju dodatno je snižena trošarina na bezolovni motorni benzin za 2 eurocenta, kako bi cijena tog goriva ostala na prošlotjednoj razini. Također je produljeno smanjenje trošarine na dizel do europskog minimuma za još dva tjedna.

Donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj se cijene izračunavaju po formuli temeljenoj na osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničenu premiju od 0,1545 EUR/l za benzin, 0,1045 EUR/l za dizel te 0,0436 EUR/l za plavi dizel. Za UNP (ukapljeni naftni plin) cijene iznose 0,8737 EUR/kg za boce te 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (bez promjene)

1,66 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

1,15 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)

1,44 EUR/kg za UNP u spremnicima (smanjenje 0,14 EUR/kg)

2,02 EUR/kg za UNP u bocama (smanjenje 0,14 EUR/kg)

Bez mjera Vlade i uz slobodno formiranje cijena na razini premija energetskih subjekata, maloprodajne cijene iznosile bi:

1,82 EUR/l za benzinsko gorivo

1,87 EUR/l za dizelsko gorivo

1,22 EUR/l za plavi dizel

1,59 EUR/kg za UNP u spremnicima

2,30 EUR/kg za UNP u bocama